 «مناع الصعيد» صفقة الإسماعيلي المقبلة لتدعيم صفوفه - بوابة الشروق
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«مناع الصعيد» صفقة الإسماعيلي المقبلة لتدعيم صفوفه

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 11:30 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 11:30 م

طلب حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، التعاقد مع محمد مناع مهاجم كيما أسوان وهداف مجموعة الصعيد، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية من بطولة الدوري.

وجاء طلب حمد إبراهيم بالتعاقد مع مهاجم كيما أسوان، بعد أن تم ترشيحه من أكثر من مدرب في القسم الثانى يرتبط بصداقة مع المدير الفى للإسماعيلي، فضلا عن أن الأرقام التي يحققها اللاعب في الموسم الحالي تؤهله للانضمام لقلعة الدراويش، خاصة أن الفريق يبحث عن مهاجم متميز لتدعيم الهجوم.

وشارك «مناع» في 16 مواجهة سجل 9 أهداف وصنع 6 أهداف خلال الموسم الحالي، كما يعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في الدورى القسم الثانى، بعد أن قام بتسجيل العديد من الأهداف المؤثرة جلعت الفريق يحتل المركز الثانى في مجموعة الصعيد برصيد 47 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق.


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