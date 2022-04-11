شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "الكبير6"، جلسة حوارية بين هدرس وفزاع والدكتور ربيع، عن الكرة، وسئل الدكتور ربيع ، فزاع عن موعد مباراة ليفربول، ليدخل هدرس معهم في الحديث بلهجة تعجب: "هتجنن يا جماعة كيف يبقى عندنا فريقة فيها مو صلاح وفرمينيو وساديو ماني، ومش عارفين نخش كاس العالم".
وتابع الدكتور ربيع قائلا: " انا اللي هيجنني اكتر، ما دام قادرين نروح ليفربول ونجيب محمد صلاح، ليه مبنعديش على باريس سان جيرمان الفرنسي ونجيب ميسي ونبقى منتخب يكسر الدنيا".
ليرد هدرس: "ميسي غالي".
ويقول "فزاع": "الموضوع مش غالي ورخيص، لكن ميسي ارجنتيني، ميقدرش يلعب معانا، لكن صلاح مصري"، ويرد عليه الدكنور ربيع بتعجب "صلاح مصري يا سبحان الله، وانا بقول الواد ده بيتكلم عربي كويس".