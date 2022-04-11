تحتفل مصر خلال الأيام القادمة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل الجاري، ويتقدم الاحتفالات المجاهدون الذين ضحوا بكل غال ونفيس لتحرير تراب هذا الوطن، على صفحات رمال سيناء الطاهرة، التي سطّر أبناؤها ملحمة تاريخية خلال فترات الاحتلال الإسرائيلي لسيناء.

ويعد الشيخ عبد الله جهامة، من أوائل المجاهدين الذين قدموا العديد من البطولات على أرض سيناء أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلي على هذه البقعة العزيزة من أرض مصر، وهو رئيس جمعية مجاهدي سيناء، حيث ولد في قرية المقضبة بوسط سيناء عام 1942م، وعندما حل الاحتلال الإسرائيلي على سيناء نظم الأهالي مجموعات لمحاربة العدو .

وبعد عودة سيناء الحبيبة إلى حضن الوطن تم تكريمه هو وزملاءه المجاهدين من قبل رئيس الجمهورية عام 1982 وتم منحهم نوط الامتياز من الطبقة الأولى تقديرا لدورهم، وفي عام 1987 تأسست جمعية مجاهدي سيناء لخدمة أعضائها البالغين 757 مجاهدا من محافظات شمال، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، بورسعيد، البحر الأحمر، القاهرة.

ومن أعضاء منظمة سيناء العربية التي تولت تنفيذ العمليات الفدائية داخل شبه جزيرة سيناء، نفذ شيخ المجاهدين الشيخ حسن علي خلف أكثر من عملية فدائية قبل القبض عليه في 22 مايو 1970، ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة 149 عاما بثلاث تهم رئيسية، وتلقى أبشع أنواع العذاب، حيث بدأ الجهاد وعمره 20 عاما.

ومن هؤلاء الأبطال الدكتور محمود حمودة الأزعر، الذي ولد في 22 ديسمبر 1941 في مدينة العريش، والحاصل على بكالوريوس الصيدلة والكيمياء عام 1964، وبعدها بعام تم تكليفه بالعمل في الصحة المدرسية بالعريش، وبعد عامين افتتح أول صيدلية خاصة بالعريش والتي أصبحت بعد هزيمة 1967 مكانا لاجتماعات الأحرار.

وشارك الدكتور حمودة في أكثر من عملية لإجلاء الجنود المصريين وتوصيلهم بأمان للضفة الأخرى من القناة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ شهدت أرض الواقع مقاومة لا تهدأ حتى صار كل طفل ورجل وامرأة جزءا من منظومة صناع النصر في أكتوبر 1973، ومن أشهر حكايات المقاومين والمجاهدين قصة البطل موسى الرويشد، وهو مواطن بسيط وابن مخلص من أبناء سيناء، ويعتبره الكثيرون تنظيما سريا مستقلا، إذ قام بالاستطلاع وخطط ونسف أكثر من 30 مستودعا للذخيرة في إسرائيل بواسطة الألغام أثناء معارك أكتوبر 1973.

وفي آخر عملية، أصيب الرويشد بجروح غائرة في جانبه الأيمن وسقط مغشيا عليه، وعندما أفاق وجد نفسه وسط الجنود الإسرائيليين الذين حاولوا بكل الطرق إجباره على الاعتراف على أفراد الشبكة التي يعمل معها، لكنه رفض فجاؤوا بوالدته معصوبة العينين لعله يتراجع عن إصراره لكنها همست في أذنه قائلة: "اصمد.. فالشدائد تصنع الرجال"، وحكم عليه بالسجن 13 عاما، لكن أطلق سراحه بعد مبادلته برفات 4 جنود إسرائيليين، وفقد إحدى عينيه وتهشم قفصه الصدري بعد تعذيبه داخل السجون الإسرائيلية.