أوقاف الإسكندرية تتسلم شنط رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تسلم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ سلامة عبدالرازق، اليوم الأحد، دفعة جديدة من شنط رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ليصل إجمالي ما وصل إلى المحافظة ١٥ ألف شنطة.

كما شاركت المديرية في ندوة دينية للأطفال بعنوان "لماذا شرع الله الصيام"، بقصر ثقافة مصطفى كامل ألقاها الشيخ أحمد درويش إمام وخطيب مسجد سيدي أبي العباس المرسي دار الحديث فيها حول الحكمة من الصيام وأخلاقيات الصائم وضرورة احترام وقبول الآخر.

كما شاركت المديرية أيضا بندوة أخرى بعنوان فضل شهر رمضان المعظم أقامها بيت ثقافة بوكلى بمستشفى الرعاية حاضر بها الشيخ عادل مبروك مرجان بحضور عدد ٣٠ مستفيداً.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار بروتوكولات التعاون بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف لإخراج جيل من النشئ على قدر كبيرا من الوعي والثقافة.