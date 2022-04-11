عقد الورشة الثانية لاتحاد التمويل الاستهلاكي بعنوان: قواعد حوكمة شركات الأنشطة المالية غير المصرفية

نظم الإتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لمناقشة "قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية".

بدأ الورشة أحمد محمد يوسف – مدير عام بقطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية بشرح تفصيلي للإطار العام لحوكمة الشركات، وأهمية دور اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة ومكونات البيئة الرقابية الداخلية بالشركات وكيفية تأسيسها والتي تشمل الهيكل الوظيفي للإدارات الرقابية الداخلية وأهمية دور إدارة المخاطر بالشركة والعوامل الأساسية التي يجب توافرها.

وأضاف أن العوامل المنوط العمل بها تحقق أهداف الشركة والخطة الاستراتيجية ومدى تأثيرها على زيادة الثقة في الشركة وحفظ حقوق كافة الأطراف العاملين معها.

وقدم الأستاذ وائل محمد زكي – مدير عام الشركات المصدرة للأوراق المالية بقطاع الحوكمة والشركات والمتابعة بالهيئة العامة للرقابة المالية بورشة العمل نبذة تعريفية عن إدارة الحوكمة للشركات وأهمية تشكيل مجالس الإدارة ومهام ونطاق دور كل على حدى بالشركة، ومناقشة شروط انعقاد مجالس الإدارات والجمعيات العامة العادية وغير العادية وبالإضافة إلى دور رؤساء مجلس الإدارة، الأعضاء، اللجان الرقابية الداخلية بالشركة وتوضيح آليه التصويت التراكمي والآلي بالاجتماعات.

وأخيراً عرض التقارير والنماذج المطلوبة من الشركات.

وفي النهاية أدارت ياسمين هلال – عضو مجلس إدارة الاتحاد ومقررة لجنة التدريب جلسة المناقشات والاستفسارات مع الحضور، ودعت الحضور بتقديم الاقتراحات والآراء بخصوص النشاط التدريبى للفترة القادمة والمواضيع المطلوب مناقشتها لضمان التنسيق بين احتياجات السوق والخطة التدريبية للاتحاد.

وفي السياق ذاته، صرح سعيد زعتر – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي "يسعدنا أن تأتي ثاني ورش العمل تلبية لرغبة الشركات الأعضاء؛ ما يعكس أهمية التفاعل بين مجلس إدارة الاتحاد وجميع الأعضاء من شركات التمويل الاستهلاكي، ويؤكد في نفس الوقت الدعم الدائم والمستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل الاستهلاكي، ونفخر بكوننا جزء من المنظومة ونثق بأن باستمرار التفاعل والتعاون بين كافة أطراف القطاع سنصل بسوق التمويل الاستهلاكي إلى ما نسعى إليه جميعا".