طوال شهر رمضان، تصحبكم "الشروق" في رحلة مع تاريخ محافظة القاهرة ومعالمها وحكاياتها المحفورة في ذاكرة التاريخ، وتذخر بها العديد من المجلدات والكتب.



وفي هذه الحلقة، تعرض "الشروق" قصة شارع بورسعيد أشهر شوارع القاهرة.



شارع بورسعيد أو الخليج المصرى سابقا .. هو أطول شوارع قلب القاهرة على الإطلاق، وهو الشريان الحيوي الذي يفصل ويصل عالمين متناقضين معماريا وتاريخيا، العالم الأسطوري للقاهرة الأولى أو القديمة، وأجواء القاهرة الحديثة أو الأوروبية، حسب كتاب القاهرة شوارع وحكايات للكاتب حمدي أبو جليل.



ورغم اتساع شارع بورسعيد فإنه ليس المكان المناسب أو المربع لنزهة أهالي القاهرة وزوارها من العرب والأجانب، فبدايته كمعقل لتجارة الجملة وعدم نسبته لأي من حكام مصـر وابتعاده إلى حد ما عن بؤر الحكم في القلعة ثم في قصر عابدين أثر بشكل كبير على جمال مبانيه.



في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حسب كتاب شوارع وحكايات، بدأ شارع بورسيعد كشارع مزدحم بالمباني والبضائع والبشر. وقبل هذا التاريخ لم يكن خاليا، بل كان مزدحمـا أيضا ولكن بشيء آخر، يناقض وضـعـه الحالي فـقـد كـان ممرا مائيا متسعا ومزدحما بمختلف أنواع السفن والمراكب.



هذا الممر كما يشير الكتاب حفره الرومان وقيل الفراعنة من أجل نقل بضائعهم من النيل إلى البحر الأحمر وسموه خليج (ترجان)، وعند الفتح العربي ردم الكثير من أجزائه وعندما أحس عمرو بن العاص بأهميته بالنسبة لحركة التجارة استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في إعادة شقه فسمح له ومن يومها عرف بخليج أمير المؤمنين وعادت السفن تجرى فيه لتصل إلى البحر الأحمر ومنه إلى الحجاز محملة بالغلال ومختلف أنواع البضائع.



وظل يؤدي أعمالاً ملاحية مهمة حتى أهمل في زمن عبدالعزيز بن مروان ومن جاء بعده من الولاة، غير أنه عاد مرة أخرى إلى سابق مكانته بعد أن أنشأ جوهر الصقلى مدينة القاهرة وعرف باسم الخليج المصرى ثم الخليج الحاكمي وخليج اللؤلوة نسبة إلى قصر اللؤلؤة الذي كان قائما في العصر الفاطمي على مشارفه وتحديدا في المنطقة التي احتلتها مدرسة (الفرير) بشارع الخرنفش، غير أنه سرعان ما عاد إلى اسمه القديم (الخليج المصرى).



وفي سنة ۱۸۹۹ اختفى إلى الأبد فقد (ردم) وحل محله شارع اتخذ نفس الاسم إلى أن جاءت ثورة يوليو ليطلق عليه اسم مدينة بور سعيد عام 1957.