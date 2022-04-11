بلاك روك تفصل 3 مديرين تنفيذيين في قسم الأسهم الخاصة خططوا لتركها

قالت شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاك روك اليوم الاثنين ، إنها أقالت ثلاثة مديرين بارزين من قسم الأسهم الخاصة بعد علمها بتنسيقهم لمغادرة أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم في مجال الأسهم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وطبقا لمذكرة إلى موظفي شركة بلاك روك كشفت عن مغادرتهم ، تمكن كل من كونين تام وستيف ليسار وفينا أيزاك من إدارة استراتيجية بقيمة 3 مليارات دولار في وحدة الأوراق المالية الثانوية لمجموعة الأسهم الخاصة.

ونقلت بلومبرج عن إدوين كونواي ، الرئيس العالمي لشركة بلاك روك قوله: "يعكس الإجراء الذي اتخذناه مدى جديتنا في التزامنا بوضع مصالح عملائنا في المقام الأول، وكيف أن تصرفات هؤلاء الأفراد لم ترق إلى ما نتوقعه من موظفينا".