 دبلوماسي روسي: لا نؤمن بتحقيقات مستقلة يجريها الغرب بشأن بوتشا - بوابة الشروق
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دبلوماسي روسي: لا نؤمن بتحقيقات مستقلة يجريها الغرب بشأن بوتشا

شوارع بوتشا
شوارع بوتشا
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 12:55 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 12:55 م

أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أنه لم يتم النظر في مسألة تشكيل مجموعة دولية في إطار الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث بوتشا حتى الآن، مشيرا إلى أن بلاده لا تؤمن بأي تحقيقات مستقلة يجريها الغرب وأوكرانيا.

واستبعد بوليانسكي حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين، إمكانية إيجاد أي حلول لقضية بوتشا، لافتا إلى أنه بدون تفويض واضح من الأمم المتحدة لا يمكن التحقيق بالقضية.

وأضاف أن "بعض الدول عبرت عن رأي مفاده أنه ينبغي التحقيق في هذا الحادث من حيث المبدأ، لكن ليس من الواضح من الذي ينبغي أن يفعل ذلك وكيف".


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