روسيا: تقديم الخدمات الفضائية بالروبل حال الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية

قال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روجوزين، إنه في حال انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، يمكن للشركاء الأجانب شراء الخدمات الفضائية بالروبل.

وأضاف روجوزين، في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "يمكن للشركاء الأجانب على أساس تجاري حل المشكلات معنا، التي قمنا بحلها سابقا، من خلال مساهمتنا في تشغيل المحطة الدولية، وهذا يعني الانتقال إلى العلاقات التجارية وشراء خدماتنا".

وتابع: "من أجل إنقاذ هذه المحطة من السقوط غير المنضبط على الأرض، يمكننا أن نتوصل إلى حل وسط بحيث تقدم الخدمات بالعملة الروسية الروبل"، موضحا أنه في حال قررت روسيا تقليص الأنشطة على محطة الفضاء الدولية ونشر محطة الخدمة المدارية الروسية، فسوف تخطر الشركاء وفقًا للإجراءات المحددة سلفا.

وأردف: "من المستحيل عمليا إنشاء نفس الوسائل التقنية، التي تستخدمها روسيا، للحفاظ على تشغيل المحطة"، مشيرا إلى أنه بعد عام 2024 ستتحول محطة الفضاء الدولية إلى خردة في حال عدم صيانتها.

يُذكر أن "روسكوسموس" أرسلت، في وقت سابق، مطالب مكتوبة؛ لرفع العقوبات غير القانونية، التي فرضتها وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية ووكالات الفضاء الأوروبية والكندية.