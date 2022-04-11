مسئولو الإسكان يتفقدون عددا من المشروعات في العاشر من رمضان والعبور الجديدة

أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية وأعمال المرافق بمدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة، يرافقه المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد علي، رئـيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الهيئة والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمدينة العاشر من رمضان بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي الصناعي رقم 4، لخدمة المناطق الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، ومعالجة الصرف الصناعي بمدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر المهندس أحمد عمران، أن المحطة بطاقة ١٥٠٠٠٠ متر مكعب في اليوم، وتعمل على المعالجة للصرف الصناعي.

وفي مدينة العبور الجديدة، تفقد مسئولو الوزارة عددا من المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها ومنها مشروع الإسكان الإجتماعى بالحي 14، كما تم المرور على مشروع تنفيذ البنية التحتية لأعمال ربط خزان التكديس سعة 10000متر مكعب المغذي لمنطقة الـ 2600 فدان حتى الحي 14 وخط المياه الناقل قطر 1000مم المغذى لمدينة بدر ومدينة الشروق.

وشدد المهندس عبد المطلب ممدوح على الشركات المنفذة ضرورة سرعة ودفع معدلات التنفيذ مع مراعاة جودة الأداء والصحة والسلامة المهنية بالمشروعات.



