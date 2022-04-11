

تدخلت شرطة مكافحة الشغب في وسط مدينة رين في شمال غرب فرنسا بعد أن تحولت المظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية إلى أعمال عنف.



وخرج نحو 500 شخص إلى شوارع وسط المدينة وهم يهتفون بشعارات مناهضة للرأسمالية والفاشية، وأشعلوا النار في معدات البناء والنفايات والأثاث العمومي.



وصعد الرئيس الفرنسي الحالي المرشح لولاية ثانية إيمانويل ماكرون ومرشحة "التجمع الوطني" اليمينية مارين لوبان، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.



وأجريت أمس الأحد، عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها 12 مرشحًا.



ومن المقرر أن يتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 أبريل الجاري.



وتصدر النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، من قبل المحكمة الدستورية العليا، في 13 أبريل الجاري.



وكان ماكرون ولوبان قد تنافسا أيضاً في انتخابات عام 2017، التي فاز بها ماكرون بحصوله على 66.1% من إجمالي الأصوات.

