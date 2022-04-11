زعيم أوسيتيا الجنوبية يخسر الجولة الأولى من الانتخابات بسبب دعوته للانضمام إلى روسيا

خسر أناتولي بيبيلوف زعيم منطقة أوسيتيا الجنوبية، التي انفصلت عن جورجيا ، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الجمهورية غير المعترف بها.

وحصل بيبيلوف على 5ر33% من مجموع أصوات الناخبين بعد منافسه آلان جاجلويف ، الذي حصل على المركز الأول بنسبة 9ر36%. وكان بيبيلوف قد دعا في نهاية مارس الماضي ، إلى إجراء استفتاء مبكر حول انضمام منطقة القوقاز إلى روسيا.

وعلى صعيد آخر، اعترض جاجلويف على انضمام المنطقة السريع إلى روسيا، قائلا إن مثل هذه الإجراءات قد تأتي بنتائج عكسية لموسكو في الوقت الحالي في ضوء الحرب التي تشهدها أوكرانيا. وقال أيضا إنه يخشى أن يثير الاستفتاء شعورا معاديا لروسيا في أوسيتيا الجنوبية.

وقبل التصويت قال بيبيلوف إن "الوحدة مع روسيا هي هدفنا الاستراتيجي". وستشمل هذه الخطوة دمج المنطقة الانفصالية مع أوسيتيا الشمالية، التي هي بالفعل جزء من الاتحاد الروسي.

وستجرى جولة الإعادة في 24 أبريل.