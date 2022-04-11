تضامن الإسكندرية عن صور توزيع عظام على المواطنين: طلبوها بعد منحهم اللحوم

أفادت ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بمحافظة الإسكندرية، برصد صور أظهرت توزيع "عظام ذبيحة" من قِبل جمعية خيرية على المواطنين في المحافظة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد أكّد أنه تم الذبح وتوزيع اللحوم على المواطنين، وتابعت: «الناس همَّ اللي طلبوا العظام لعمل عليها شوربة».

وأشارت إلى أن شخصًا ما انتهز الفرصة والتقط الصور وأعطى إيحاء بأنه يتم توزيع عظام فقط على المواطنين.

وأوضحت أن تم توزيع 28 طن لحوم على المواطنين في الفترة الماضية، معقبة: "الإسكندرية غرقانة لحمة والمساعدات كثيرة جدا ".

وأشارت إلى أن المسؤولين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا بسبب بسبب كثرة توزيع اللحوم وكراتين الغذاء وتصل للمستحقين.