الاتحاد الأوروبي ينشر مراقبيه للانتخابات البرلمانية في لبنان

أعلنت بعثة مراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، أنها ستبدأ هذا الأسبوع بنشر مراقبيها للانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان.

وقالت بعثة المراقبة، التي اختتمت زيارة إلى لبنان استغرقت ستة أيام، إنها ستبدأ في نشر 30 مراقبا في جميع أنحاء لبنان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على أن يصل عددهم يوم الاقتراع إلى أكثر من 150 من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومن سويسرا والنرويج، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وخلال الزيارة، ناقش جيورجي هولفنيي، رئيس بعثة المراقبين، دور المراقبين مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى وسياسيين وزعماء دينيين.

وشدد هولفيني على حيادية بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي واستقلاليتها، لافتا إلى أنها لا تعطي رأيها في نتائج الانتخاب أو تقر صحتها.

وأوضح أنها ستقيم العملية الانتخابية ومدى امتثال لبنان للالتزامات الإقليمية والدولية الخاصة بالمشاركة السياسية والانتخابات الديمقراطية.

وتجري الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل، وهي الأولى منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد بدءا من أكتوبر 2019.