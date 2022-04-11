قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن «أعداء مصر» لا يتحملون التجسيد الحي لشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسلسل «الاختيار 3»، مشيدًا بأداء الممثلين البارعين الذين شاركوا في المسلسل.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن «أعداء الوطن يرون للمرة الأولى مسلسلًا وثائقيًا بالحقائق الدامغة، التي عاشها المواطنون ورأوها»، متابعًا: «لا يستطيع أحد أن يقول إنها لم تحدث، وزود المسلسل بتسجيلات حقيقية حتى تستمتع صوت وصورة، والناس المخدوعين والقطيع التائه يفوق لنفسه».



وأشار إلى أن «الذي لا يفهم رسائل تسجيلات مسلسل الاختيار فلا أمل فيه»، معقبًا: «اللي مياخدش باله من تسجيلات (الاختيار 3)، ودلالتها الحقيقية ويبقى فاهم الرسالة الخاصة بها ولسة مفاقش، يبقى يعوض عليه ربنا، لا فائدة وخسارة تتكلم معاه، مات الكلام كما يقولون»، بحسب تعبيره.



ودعا عضو الشؤون الإسلامية، إلى الرئيس السيسي بدوام الصحة والعمر، مؤكدًا أن الرئيس افتتح العديد من المشروعات، منذ توليه حكم البلاد، ولم يترك مشروعًا إلا وافتتحه لخدمة الوطن.



وتابع: «لا توجد مشروعات إلا وأنشأها وافتتحها الرئيس الحمد لله، هذا الكلام لكل القاصي والداني، ورغم ذلك لا تجد مدرسة أو مستشفى باسم عبدالفتاح السيسي، هل شفتم كوبري باسمه؟ أو محاولة التخليد له بتماثيل في الميادين وخلافه؟».



مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.





