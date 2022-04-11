قال الإعلامي عمرو أديب، إن التضخم أثر على أسعار كل شيء عالميًا، مؤكدًا أن غلاء الأسعار في مصر والدول الأخرى، أصبحت مسألة مفهومة لدى الجميع.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن هناك أمورًا يجب النظر إليها بكثير من التأمل، مشيرًا إلى أن أغلب أسعار اللحوم والدواجن والدولار ازدادت، لكن أسعار الأدوية ازدادت بمعدل الضعف.



ولفت إلى أن الأدوية مسألة هامة لكل المصريين؛ لأن البعض يعاني من أمراض مزمنة، يحتاجون بشكل يومي الحصول على الأدوية، منوهًا إلى أن أسعار الأدوية ارتفعت بمعدل يتراوح ما بين 15% إلى 50%، الأمر الذي يؤثر على الدولة والمواطن.



وأشار إلى أن زيادة سعر الأدوية كان مفهومًا عام 2017؛ بسبب زيادة سعر الدولار بمعدل الصعف، متسائلًا: «ليه الزيادة كبيرة في موضوع الدواء؟ الأمر مفهوش هزار أو كلام، ومن الضروري كما جلست إدارة الدولة المصرية مع المسؤولين عن الحديد والإسمنت والاستثمار العقاري ورجال الأعمال، آن الأوان تجلس مع مصانع الدواء المصري».



وأكد أن مصر دولة عظمى في إنتاج الدواء من الألف إلى الياء أو تجميعه أو استيراده باسم شركات أجنبية، متابعًا: «الدولة تعمل على تبريد نار الأسعار على المواطن، لكن لا أحد يستطيع إطفاء نار الغلاء في العالم».