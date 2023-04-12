تضرر أكثر من 400 مليون شخص بسبب العاصفة الرملية في شمال الصين

اجتاحت عاصفة رملية قوية العاصمة الصينية بكين ومناطق أخرى بشمال الصين، مما ألحق الضرر بنحو 409 ملايين شخص، وفقا لوزارة الغابات و صحيفة جلوبال تايمز.

وقد ارتفع مؤشر تلوث الهواء في بكين لأعلى من الحد الأقصى للمقياس ليصل إلى 1300 مساء أمس الإثنين، حيث إن المقياس يعتبر مستويات 150 " غير صحية".

وأدت العاصفة لانخفاض الرؤية على مسافة عشرات قليلة من الأمتار.

وهبت العاصفة الرملية من جنوب منغوليا، وضربت مناطق بالشمال بجانب بكين تشمل منغوليا الداخلية و هيلونججيانج و شينجيانج، وفقا لما قالته الوزارة.

وذكر مركز الطقس أن شمال الصين سجل حتى الآن هذا العام عواصف رملية أكثر من متوسط ما تم تسجيله خلال العشرة أعوام الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أن هذه العواصف الرملية التي تضرب الصين منذ أكثر من شهر ، تمتد الآن إلى مناطق مجاورة ، حيث تؤثر جزيئات الغبار على جودة الهواء من كوريا الجنوبية إلى اليابان.

وتزداد جزيئات الغبار الدقيقة التي تهب من صحراء جوبي ، في كوريا الجنوبية ويمكن أن تصل إلى مستويات غير صحية للغاية في سول اليوم الثلاثاء ، وفقا لوكالة إير كوريا التي تديرها وزارة البيئة في البلاد.

ومن المتوقع أن تصل العواصف الرملية إلى اليابان غدا الأربعاء ، مما يؤثر على مدى الرؤية في المنطقة الوسطى التي تضم طوكيو ،بحسب توقعات وكالة الأرصاد اليابانية.