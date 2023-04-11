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وسط أفراح الكأس.. كهربا: أمامي 8 سنوات في الملاعب

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 3:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 3:54 ص

بدا محمود عبد المنعم كهربا، سعيدا للغاية بالتتويج بكأس مصر، بالفوز على بيراميدز (2-1)، مساء الإثنين، على ستاد القاهرة.

قال كهربا وسط أفراح التتويج بالكأس للمرة 38 في تاريخ النادي "أهدي هذا اللقب لنفسي، فهو هدية عيد ميلادي، الذي سأحتفل به يوم الخميس المقبل".

أضاف "سأحتفل ببلوغي 29 عاما، لا زلت صغيرا، وأمامي 7 أو 8 سنوات في الملاعب".

واصل صاحب الهدف الأول للأهلي "لقد عشت موقفا صعبا للغاية، حيث تلقيت عدة رسائل صعبة ووجدت معاملة صعبة من فئة جماهيرية معروفة طوال الفترة الأخيرة".

استدرك في ختام تصريحاته "لكن ركزت في الملعب فقط لإسعاد الجماهير وأهلي وأصدقائي، وكنت أؤكد دائما أنني أحتاج المشاركة 4 مباريات متتالية لاستعادة مستواي تدريجيا".

وينتظر كهربا انفراج أزمته التي تهدده بالإيقاف مجددا، إذا لم يسدد 2.5 مليون دولار أمريكي لصالح ناديه السابق، الزمالك.


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