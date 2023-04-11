محافظ جنوب سيناء يتابع موقف تقنين الأوضاع بمدن المحافظة خلال مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات المعنية.

واستعرض المحافظ خلال المؤتمر موقف مقايسة شبكات المرافق بعد التعديل، الموقف الحالي للتجمعات التنموية بمدن المحافظة، وعرض مذكرة إدارة تطوير العشوائيات بشأن التقرير الفني المعد من قبل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لعمارات حي النور بشرم الشيخ "الـ 96 وحدة، والـ 48 وحدة" وعرض التقرير المقدم لمحضر اجتماع مسئولي المتغيرات المكانية لمدن المحافظة وما أسفر عنه من قرارات وتوصيات.

كما تابع المحافظ موقف استكمال منظومة الكاميرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وزراعات كورنيش مدينة طور سيناء، وموقف المحلات وعقود الصيانة بممشى طريق السلام بشرم الشيخ، والمبادرة الرئاسية "طوف وشوف"، وموقف ملفات تقنين الأوضاع بمدن المحافظة، والتوقيع الإلكتروني وكاميرات التاكسي الذكي بشرم الشيخ، وموقف ساحات الإنتظار الذكية بشرم الشيخ، ومناقشة موقف تأشيرات الحج بالمحافظة، وعرض موقف الأراضي المطلوب تخصيصها من وزارة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري تفعيل أعمال اللجنة الفرعية لمراجعة المباني السكنية تحت الإنشاء بمدن المحافظة، مؤكدًا أنه سيجري استدعاء أساتذة كلية الهندسة بجامعة السويس للاشتراك في أعمال اللجنة، لمراجعة 453 ملف بكافة المدن، وعرض مقايسات الطرق الخاصة بتطوير الحي الأول بمدينة أبوزنيمة.

وأعلن المحافظ، أنه سيجري البدء في تنفيذ موجة الإزالات لحالات التعدي على أملاك الدولة خلال الفترة من 29 أبريل الجاري حتى 14 يوليو المقبل.