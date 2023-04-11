السجن 3 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة 6 قطع حشيش في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، الاثنين، "م.ع.م"، عامل، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وتغريمه ماليًا 50 ألف جنيهًا، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 6 قطع لمخدر الحشيش، وذلك في القضية المقيدة برقم 17413 لسنة 2022 جنايات أول الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمراقبة الشخصية للمتهم، أن عملية ضبطه جرت إثر ورود اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية للشرطة؛ فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده، حيث أبصرته يُسلم أحد عملائه قطعة لمخدر الحشيش، فتم ضبطه، فيما لاذا العميل بالفرار.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتفتيش المتهم شخصيًا عثر بحوزته على 6 قطع لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأن تقرير المعمل الكيميائي أثبت أن المواد المضبوطة لمخدر الحشيش وتزن 5.67 جرام.

وبتقنين الإجراءات، واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سامح عبد الوهاب عوض الله، وإيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة، حسني محمد عبد الحليم.