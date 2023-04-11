القصور التاريخية في مصر ليست مجرد أمكنة وجدران وشوارع، إنما هي تاريخ لا يزال حيا، سجل يُخلد أسماء وشخوصا وأحداثا، رمز لنمط عمارة ساد، وظروف عصر خال، وثقافة مجتمع تقلبت عليها السنوات، لكنها ظلت تحمل شيئا من توقيعه، لا يزال محفورا في ومضة هنا أو أخرى هناك.

تلك القصور ما هي إلا تاريخ لم تطوه كتب أو مجلدات، فلا يزال حيا نابضا يثبت أنه أقوى من كل محاولات العبث التي بدأت بعشوائية المصادرات ومحو أسماء أصحاب القصور من فوق قصورهم، ولافتات الشوارع التي حملت يوما أسماءهم تخليدا لدور قدموه للوطن أو خدمة جليلة قاموا بها لنهضة مجتمعهم.

في سلسلة "قصور منسية" تستعرض "الشروق" خلال شهر رمضان الكريم، قصصا لقصور مصر المنسية، استنادا إلى كتاب "قصور مصر" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للباحثة سهير عبدالحميد، والذي يتناول قصص وحكايات وراء أشهر القصور المصرية.

قصر إبراهيم بك الشناوي الذي أصبح مقر وزارة الداخلية

لا يمكن أن تزور المنصورة دون أن يبهرك مقر إبراهيم الشناوي الذي يقع عند تقاطع شارعي الجيش وقناة السويس «ترعة المنصورية سابقًا».

هذا القصر العريق يخص إبراهيم بك الشناوي وهو شقيق محمد بك الشناوي، وكان من أعيان المنصورة، ولقد بنى هذا القصر للإقامة به إلا أنه خسره عام 1940 مقابل قرض من البنك الزراعي المصري لم ينجح في سداده.

ويعود تاريخ قصر إبراهيم بك الشناوي إلى ما قبل عام 1925 م، حيت تم إنشاءه حينها، لكن القصر الآن تشغله وزارة الداخلية.

وإلى اليوم، ويعد أكثر ما يلفت النظر في قصر إبراهيم بك الشناوي هذان البرجان المكونان من ثلاثة طوابق والرابع مغطى بقبة.

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