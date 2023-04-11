 كهربا يكشف سر تيشيرت مؤمن زكريا بعد تتويج الأهلي بكأس مصر - بوابة الشروق
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كهربا يكشف سر تيشيرت مؤمن زكريا بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 2:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 2:14 ص

وجه محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى الله سبحانه وتعالى على الفوز بكأس مصر اليوم، وعلى أدائه وزملائه، وحالة التركيز التي التزم بها جميع اللاعبين طوال اللقاء وانتهت بالتتويج باللقب الغالي.

أضاف كهربا: «أشكر جمهور الأهلي وعائلتي على دعمهما المستمر خلال الفترة الماضية، وأعد الجماهير دائمًا بتقديم أفضل ما لديَّ لإسعادهم». 

وعن التتويج بكأس مصر قال كهربا: «بطولة كبيرة وصعبة، وكنا في حالة تركيز كبيرة من أجل الحصول على اللقب الذي تستحقه جماهير الأهلي وتستحق هذه الفرحة». 

واستكمل: «حب جماهير الأهلي وسام على صدري، ونعدهم بكل البطولات هذا الموسم».

وأكد كهربا في ختام حديثه أنه ارتدى «تيشيرت» بصورة مؤمن زكريا، تقديرًا له ولدوره في مؤازرته طوال الوقت، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.


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