الإقامة الجبرية لنائب بالبرلمان الأوروبي بدلا من سجنه على خلفية تحقيق في الفساد

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قال مكتب المدعي العام البلجيكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عضو البرلمان الأوروبي مارك ترابيلا قد يغادر السجن، ويقضي مدة احتجازه قبل المحاكمة قيد الإقامة الجبرية عقب إصدار محكمة في بروكسل قرارا بذلك اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن السياسي البلجيكي واحد من عدة أعضاء بالبرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين الذين يشتبه في تلقيهم رشاوي من قطر والمغرب مقابل التأثير على البرلمان.

ونفت قطر أرتكاب أي مخالفات.

كما يواجه المتهمون تهما بغسل الأموال والانتماء لمنظمة إجرامية.

وأفاد متحدث باسم مكتب المدعي العام بأن ترابيلا سيقضي مدة احتجازه قبل المحاكمة قيد الإقامة الجبرية في ظل مراقبة إلكترونية.

وتم السماح لعضو البرلمان الأوروبي السابق أنطونيو بانزيري الأسبوع الماضي بمغادرة السجن في ظل ظروف مشابهة.

ووقع بانزيري اتفاقا مع ممثلي الادعاء في ينايرالماضي تعهد فيه بكشف النقاب عن النطاق الكامل للنشاطات التي صارت معلنة في نهاية 2022.

وذكر المتحدث باسم مكتب المدعي العام أن إيفا كايلي نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ستظل في السجن.

وتم السماح لفرانشيسكو جورجي شريك حياة كايلي بمغادرة السجن في نهاية فبراير، وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية ووضع سوار إلكتروني حول كاحله.

ويخضع عضو آخر بالبرلمان الأوروبي، هو أندريا كوزولينو للإقامة الجبرية في نابولي بعدما قضت محكمة باحتمال تورطه في الفضيحة.