قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي التركي تدخل مرحلتها النهائية

قضت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الثلاثاء، بالدخول إلى المرحلة النهائية قبل صدور حكم في قضية حل ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل.

وقالت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني، إنها طلبت من مقررها إكمال تقرير بشأن القضية، بعدما لم يقدم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد دفاعا بحلول الموعد النهائي الذي يحل اليوم الثلاثاء.

وتنتظر المحكمة حاليا تقريرا نهائيا من جانب مقررها قبل أن تنعقد للبت في القضية.

وكانت المحكمة رفضت استئناف حزب الشعوب الديمقراطي لتأجيل الحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو، والتي تعتبر أهم انتخابات تشهدها تركيا خلال عقود.

وتسعى القضية التي ينتقدها كثير من المراقبين المحليين والأجانب بأنها ذات دوافع سياسية، إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي بشأن صلاتها المزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي.