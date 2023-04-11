تحرير 24 محضر تمويني خلال حملة رقابية علي المخابز البلدية بإيتاي البارود

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بضبط 8 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام، وتحرير 24 محضر متنوعين فى مجال المخابز بناحية إيتاى البارود.

وبدأت القصة بحملة مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 24 محضر متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالى ضبط 8 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد.

كما ضبط مخبزين قامو بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، وضبط مخبز بلدى قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقرره، وتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، و3 أخرى لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.