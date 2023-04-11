استطلاع: ربع الألمان قللوا استهلاكهم من الحلويات منذ كورونا

كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو ربع الألمان البالغين قللوا استهلاكهم من الحلويات منذ أزمة جائحة كورونا.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 26% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما ذكروا ذلك، حتى أن 9% منهم قالوا إنهم يستهلكون الحلويات "أقل بكثير" عن ذي قبل.



في المقابل، وصف 47% من الألمان استهلاكهم للحلويات بأنه ظل كما هو، بينما ذكر 18% آخرون أنهم يأكلون حاليا "حلويات أكثر من ذي قبل".



وذكرت النسبة المتبقية أنها إما لا تأكل حلويات على الإطلاق أو لم تدل ببيانات.



وقد أثرت سنوات الجائحة -التي رافقتها عمليات إغلاق وشكلت ضغطا بالنسبة لكثير من المواطنين- على وزن العديد من الألمان، حيث اكتسب الكثير منهم وزنا، بينما فقد آخرون الرغبة في تناول الطعام، وكان لدى آخرين المزيد من الوقت أكثر من أي وقت مضى للاعتناء بوزنهم وصحتهم.



شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 7 حتى 9 فبراير الماضي، 2023 ألمانيا.