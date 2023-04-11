مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين ببورسعيد

تلقت إدارة شرطة النجدة، بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من مديرية الشئون الصحية، تفيد باستقبال مستشفى 30 يونيو 3 مصابين وجثة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى نقل أمام قسم شرطة حي الجنوب.



وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: "محمد السيد العزب، 42 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عزت جابر بيومي 30 سنة مصابًا بكدمات بالجسم، ويوسف محمد أحمد العزب 20 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.



فيما لقي ياسر محمد السيد المغازي 54 سنة مصرعه وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الزهور، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث، ولحين التصريح بدفن الجثة.



وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الجنوب بمحافظة بورسعيد.