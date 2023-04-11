أحمد فهيم: خالد صالح قدوتي في المهنة وأحب مدرسة تقمص الشخصية

قال الفنان أحمد فهيم، إن خاله الفنان خالد صالح، السبب في تعلمه لمهنة التمثيل، مشيرًا إلى أن الراحل كان قدوته في المهنة والحياة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين: «تأثرت به في تصرفاتي وعلاقتي بالناس والآخرين وتعلمت منه المهنة، طوال الوقت كان يرشدني وينصحني، ولم يبخل عني بمعلومة».

وأكد أنه يعمل بنصائح خاله حتى الآن والمتمثلة في عدم تقديم عمل لا يوافق إمكانياته، أو الظهور في لقاء تليفزيوني دون معرفة الجمهور له، معقبًا: «ده أخرني شوية لكنها نصائح مهمة جدًا، ولو فيا حاجة حلوة فهي من المرحوم خالي».

وعلى المستوى العملي، أوضح أنه شارك في الموسم الرمضاني بمسلسلين وهما «جعفر العمدة» و«عملة نادرة»، مشيرًا إلى أنه أنهى تصوير 70% من مشاهده بالمسلسل الأول، قبل بدء العمل في الثاني.

ولفت إلى أنه استطاع التوفيق بين المسلسلين، والفصل بين الشخصيتين اللتين يقدمهما «سيد» و«عطية»، مضيفًا: «كانوا مجنني، كنت عايش معاهم في بيت واحد مبشوفش حد أو أولادي، ساعات أكلم عطية سيد يرد عليا، وأضرب عطية سيد يزعل مني».

وذكر أن تجسيد شخصيتين في نفس التوقيت وإتقانهم والعيش معهم أمر صعب على الممثل، موضحًا أنه ينتمي لمدرسة التقمص التي ينتمي لها خاله الراحل والفنان أحمد زكي وغيرهم.

وأكمل: «أحب مدرسة التقمص وأعيش الشخصية وأخرج من ذاتي، أروح لسيد وعطية وأرميهم في الشارع وأعود لحياتي الاجتماعية، ومع رضا الجمهور أي مجهود يتلاشى».