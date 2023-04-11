دبلوماسية أمريكية تزور سلوفاكيا وفرنسا لتعميق العلاقات الثنائية

تتوجه وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في أمريكا عزرا زيا اليوم الثلاثاء ولمدة أربعة أيام إلى سلوفاكيا وفرنسا لتعميق العلاقات الثنائية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين أنها في سلوفاكيا ستلتقي زيا مع كبار المسؤولين في الحكومة السلوفاكية لتعزيز الشراكة والصداقة بين الولايات المتحدة وسلوفاكيا بما في ذلك الدعم الأمريكي الثابت لسلوفاكيا لوقوفها بجانب أوكرانيا، حيث تحتفل الولايات المتحدة وسلوفاكيا بمرور 30 عامًا من العلاقات الثنائية. كما ستحضر حفل إفطار الأديان الافتتاحي الذي تستضيفه السفارة احتفالاً بشهر رمضان. وستزور أيضا نصب جان كوتشياك التذكاري وستلتقي قادة المجتمع المدني.

وأخيرًا، ستزور مركز تسجيل بوتوفا، وهو مركز تسجيل اللاجئين الأوكراني الذي تديره مدينة براتيسلافا بالشراكة مع المنظمات الإنسانية المحلية التي تتلقى دعمًا من الشركاء الممول من الولايات المتحدة. فمنذ فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 22 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية لأوكرانيا في سلوفاكيا.

وفي فرنسا في الفترة من 12 إلى 14 أبريل، ستلتقي وكيلة الوزارة الأمريكية مع كبار المسؤولين الفرنسيين من الرئاسة ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لتعميق التعاون بشأن التحديات العالمية المشتركة مع أقدم حليف لأمريكا. كما ستلتقي بقادة المجتمع المدني.