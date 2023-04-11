صدامات بين الشرطة وطالبي لجوء في تونس

فضت قوات الشرطة في تونس، اليوم الثلاثاء، اعتصاما لطالبي لجوء من دول إفريقيا جنوب الصحراء أمام مقر مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالعاصمة.

ويرابط المعتصمون منذ عدة أيام بمقر المنظمة كما يتواجد العشرات أمام مقر المنظمة الدولية للهجرة القريب، تحت خيام بلاستيكية.

وقال شهود في منطقة البحيرة، حيث مقر المنظمتين، إن الشرطة اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين الغاضبين بعد رشق بعضهم المقذوفات على السيارات الرابضة في الجوار ما أحدث أضرارا بها.

ويطالب اللاجئون ومن بينهم نساء وأطفال بتوطينهم في بلد ثالث، غالبا في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، ويرفض معظمهم البقاء في تونس.