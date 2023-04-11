صادرات الهند من الهواتف المحمولة تتجاوز 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي

قفزت صادرات الهند من الهواتف المحمولة، لتتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، وفق بيان من سفارة نيودلهي في القاهرة.

وجاء ذلك نتيجة للحوافز الحكومية المشجعة للتصنيع المحلي لعناصر الإلكترونيات الاستهلاكية.

وأوضحت بيانات الجمعية الهندية للهواتف المحمولة والإلكترونيات، أن 5 دول كانت الأكثر استقبالا لتلك الصادرات، وهي: "الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وهولندا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا"، وتعتبر الهند حاليا ثاني أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم.

وبدوره، أعرب راجيف شاندراسيخار وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، عن آمله في أن يكون عام 2023 علامة فارقة، إذ أنه من المتوقع زيادة قيمة الصادرات من الهواتف المحمولة إلى 12 مليار دولار.

وقال بانكاج موهيندرو رئيس مجلس إدارة الجمعية الهندية للهواتف المحمولة والإلكترونيات، إن صناعة الهواتف المحمولة في الهند ستتخطى قيمة 40 مليار دولار أمريكي من الناتج التصنيعي، و25٪ من الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.

ومن المرجح أن تنتج الهند 45 - 50% من أجهزة iPhone من Apple بحلول عام 2027، على قدم المساواة مع الصين، حيث تم إنتاج 80 - 85% من أجهزة iPhone في عام 2022.

ووفقًا للتقديرات، ستصبح الهند أكبر المستفيدين من خروج سلسلة توريد الهواتف الذكية من الصين.

واستحوذت الهند، على 10-15% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية لأجهزة iPhone في نهاية عام 2022.

وأصبحت شركة Apple أول مشغل للهواتف الذكية في الهند، وصدرت ما قيمته مليار دولار أمريكي من أجهزة iPhone في شهر ديسمبر 2022.

وهي تصنع حاليًا أجهزة iPhone 12 و13 و14 و14 بلاس في الهند.

وتتحرك البلاد الآن في اتجاهات مختلفة يركز إلى حد كبير على التصدير المدفوع بخطة الحكومة المرتبطة بالأداء.