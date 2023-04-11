دراسة: نحو 10% من الموظفين في ألمانيا مدمنون على العمل

كشفت دراسة حديثة أن نحو 10% من الموظفين في ألمانيا مدمنون على العمل.

وبحسب الدراسة المشتركة التي أجراها باحثون من المعهد الاتحادي الألماني للتعليم المهني ومن جامعة براونشفايج الألمانية التقنية، فإن الأمر لدى هذه الفئة لا يقتصر على العمل لفترات طويلة والعمل بوتيرة سريعة فحسب، بل إنهم عندما يأخذون عطلة يشعرون بتأنيب ضمير، وغالبا لا يستطيعون الشعور بالاسترخاء بعد انتهاء يوم العمل. ونتيجة لذلك، فإنهم يعانون من مشكلات صحية أكثر من غيرهم من الموظفين.

ومن أجل الدراسة، التي مولتها مؤسسة "هانز بوكلر" المقربة من النقابات العمالية، قام العلماء بتقييم بيانات لنحو 8 آلاف موظف حول سلوكهم الوظيفي وعافيتهم، والتي تم جمعها خلال عامي 2017 و2018.

ووفقا للدراسة، فإن القيادات التنفيذية هي الأكثر عرضة للإدمان الوظيفي، حيث بلغت نسبة مدمني العمل بينهم 12.4%، بينما بلغت النسبة بين الموظفين غير القياديين 8.7% فقط. وأشارت الدراسة إلى أن السلوك الإدماني في العمل "يزداد وضوحا كلما ارتفع مستوى الإدارة".

ووفقا للدراسة، فإن 9.8% من الموظفين في ألمانيا يعانون من سلوك إدماني في العمل، بينما يعمل 33% آخرون بصورة مفرطة، ولكن ليست قهرية. في المقابل، فإن 55% من الألمان يقومون بعملهم "باسترخاء".

ورصد العلماء وجود تعلق قهري بالوظيفة لدى العاملين الذين يتفقون مع عبارات مثل: "من المهم بالنسبة لي أن أعمل بجد، حتى لو لم يكن ما أفعله ممتعا بالنسبة لي" أو "يصعب علي الاسترخاء عندما لا أعمل" أو "ضميري يؤنبني عندما آخذ عطلة".

ووفقا للدراسة، فإن العمل النابع من سلوك قهري ضار بالصحة، حيث يعانى المدمنون أكثر بكثير من غيرهم من شكاوى جسدية أو نفسية-جسدية، لكنهم رغم ذلك نادرا ما يطلبون المساعدة الطبية. وبحسب الدراسة، فإن العواقب المحتملة على المدى الطويل للعمل الإدماني هي زيادة مخاطر الاحتراق الذاتي أو المزاج الاكتئابي أو الأمراض النفسية التي يمكن أن تؤدي إلى تغيب طويل الأمد عن العمل.