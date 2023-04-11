محافظ أسوان يستقبل 11 سفيرا من دولة أمريكا اللاتينية لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفدا دبلوماسيًا رفيع المستوى يضم 11 سفيرًا من دول أمريكا اللاتينية، وهي "جواتيمالا وبنما وفنزويلا وكولومبيا وكندا وتشيلي وبيرو والأرجنتين والأكوادور وكوبا والباراجواي".



ويأتي ذلك بحضور السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، على رأس وفد من وزارة الخارجية.



وأكد اللواء أشرف عطية، أن زيارة مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، تأتي في ظل الترويج للقدرات المصرية في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية بهدف زيادة الصادرات والتدفقات السياحية من خلال التعرف على التجربة المصرية بهذه المجالات.



وأشار أشرف عطية، إلى أن الهدف من زيارة الوفد الدبلوماسى هو إبراز جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة من خلال التركيز على المشروعات القومية العملاقة الهادفة لبناء مدن الجيل الرابع ووسائل النقل الحديثة، وانتشار شبكة كبيرة ومتطورة من الطرق والكباري، وكذا استصلاح الأراضي الزراعية، فضلًا عن التعرف على ما يتم تنفيذه داخل القرى والمدن من المبادرات الرئاسية المتتالية مثل مبادرة «حياة كريمة»، وتكافل وكرامة وغيرها.



واستعرض المحافظ، المقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية والتراثية التي تتميز بها محافظة أسوان، وخاصة التنوع في المنتج السياحي بتعدد الأنماط السياحية منها الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والسفاري والصيد وغيرها، بجانب تفرد أهلها بحسن استقبال السائحين، بجانب أبرز إنجازات الدولة المصرية بأسوان من خلال تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية، ومشروعات التطوير والتجميل، ومشروعات حياة كريمة، ومشروعات تحيا مصر، وكذا مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات المحاور التنموية والكباري والطرق، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية، ومشروع التحول الرقمي.



وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء دروع المحافظة وإلتقاط الصور التذكارية مع مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية لتوطيد علاقات التعاون ، وتعبيراً عن الترحيب بهم .