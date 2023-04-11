 تقارير.. حكم سوداني لإدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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تقارير.. حكم سوداني لإدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 3:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 3:40 ص

كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية، عن الحكم المُكلف من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بإدارة مواجهة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الرجاء المغربي، على ستاد القاهرة الدولي يوم 22 من شهر أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لـ صحيفة «البطولة» المغربية: «تقرر إسناد إدارة مواجهة الاهلي والرجاء المغربي لحكم الساحة، السوداني محمود علي إسماعيل».

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بصفته وصيف المجموعة الثانية، فيما صعد الرجاء بصفته متصدر المجموعة الثالثة.


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