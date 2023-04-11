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أعداد جريدة الشروق
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بسبب خلافات الجيرة.. القبض على متهم شرع في قتل مدرس بقنا

حماده عاشور
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 2:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 2:55 م

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم شرع في قتل مدرس بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، بعدما أطلق عليه النار، وذلك بسبب خلافات الحيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بإصابة عمر صادق، مدرس، بطلق ناري وتم نقله للمستشفى المركزى لإسعافه.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء الواقعة جار المجني عليه ويدعى "عمرو أ."، حيث نشبت بينهما خلافات بسبب الجيرة، فأطلق المتهم النار على المجني عليه، وتمكنت قوات الشرطة من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة وعرضه على النيابة العامة.


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