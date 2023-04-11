التعرف على هوية 4 من ضحايا حادث انهيار مبنى في مدينة مارسيليا الفرنسية

قالت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنه تم التعرف على هوية 4 جثث تم العثور عليها أسفل أنقاض مبنى انهار في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص.

وقالت المدعي العام لمدينة مارسيليا دومنيك لورن، إن ثلاث سيدات ورجل تتراوح أعمارهم بين 65 و88 عاما لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع أمس الأول الأحد.

وأضاف أن الأربعة أشخاص كانوا يعيشون في المبنى المنهار.

وأوضح مكتب المدعي العام، أنه لم يتم بعد التعرف على هوية الجثتين الآخريتين اللتين تم العثور عليهما أسفل الأنقاض في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وقالت لورن إنه تم الابلاغ عن فقدان ثمانية أشخاص منذ انهيار المبنى، ومازالت جهود البحث جارية للعثور على الشخصين الآخرين.

وكان المبنى المؤلف من أربعة طوابق قد انهار في المدينة الواقعة بجنوب فرنسا في الساعات الأولى من صباح أمس الأول الأحد، وقد انهارت أجزاء من منزلين مجاورين، ولاحقا انهار أحدهما.

وقد اندلع حريق أسفل الانقاض لأكثر من 24 ساعة مما عرقل جهود الانقاذ. وقال قطاع الاطفاء أمس الاثنين إنه لم يعد يمثل مشكلة لعمليات الإنقاذ.

وتعتقد السلطات أنه من المرجح أن يكون انفجار سبب انهيار المبنى. وقد أصيب 5 أشخاص من مباني مجاورة في الحادث. وتم إخلاء أكثر من 30 منزلا كإجراء احترازي.