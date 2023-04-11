روساتوم الروسية تطالب فنلندا بإعادة قرض بعد إنهاء الأخيرة عقد بناء محطة للطاقة النووية

طالبت شركة "روساتوم" النووية الروسية، اليوم الاثنين، شركة "فينوفويما" الفنلندية للتصميم، بإعادة قرض بقيمة 5ر920 مليون يورو، قبل الموعد المحدد.

وتم منح هذا القرض بـ 5ر920 مليون يورو، إلى الجانب الفنلندي (شركة فينوفويما) لتمويل بناء محطة "هانهفيكي-1" للطاقة النووية في فنلندا، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكانت "فينوفويما"، وهي شركة تصاميم بناء، أنهت من جانب واحد في عام 2022، عقد بناء محطة "هانهفيكي- 1" للطاقة النووية في فنلندا.

وأظهرت بيانات شركة "آتوم إنيرجو بروم" الروسية (جزء من "روساتوم"، التي تجمع كل الأصول المدنية للصناعة النووية الروسية)، اليوم الاثنين، أن محاكم التحكيم الدولية تنظر حاليا، في دعاوى مقدمة من شركة "روساتوم"، بقيمة نحو 3 مليارات يورو، بسبب فسخ فنلندا العقد الخاص بمحطة "هانهفيكي-1" للطاقة النووية.

كان الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشوف، قد صرح في صيف عام 2022، بأن "روساتوم" ستلجأ إلى القانون الدولي لحل النزاع حول محطة "هانهيكيفي –1" للطاقة النووية، والتي فسخت فنلندا عقد بنائها من جانب واحد.