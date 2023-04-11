 حي المطرية: تركيب بلاط إنتر لوك بمنطقة الليمون شرق القاهرة - بوابة الشروق
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حي المطرية: تركيب بلاط إنتر لوك بمنطقة الليمون شرق القاهرة

محمد عبد الناصر
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 11:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 11:55 ص

 

أكد اللواء خالد محمد شحاتة رئيس حي المطرية شرق محافظة القاهرة، تركيب بلاط إنترلوك بمنطقة الليمون بواسطة إدارة الطرق بالحي، موضحًا أنه ضمن خطة حي المطرية الزمنية لرفع كفاءة الشوارع والميادين.

وكشف شحاتة، اليوم الثلاثاء، عن رصف متفرعات شارع كرم فواز من شارع عمر المختار.

وأكد رفع المخلفات من شوارع عمر المختار، والترولي، ومتابعة أعمال شركات النظافة في شرق القاهرة، بالتعاون مع وحدة الرصد البيئي ورجال المتابعة الميدانية بنطاق الحي؛ لرفع مستوى النظافة المقدم للمواطنين.

وأشار رئيس حي المطرية، إلى استكمال أعمال الرصف بمتفرعات شارع طه قنديل، ضمن خطة حي المطرية الزمنية لرفع كفاءة الشوارع، مشددًا على إزالة المخلفات والحواجز الحديدية بشارع المطراوي شرق محافظة القاهرة.


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