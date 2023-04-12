 النقل تنشر فيديو مراحل تحديث عربات القطار الأسباني قبل عودته للعمل - بوابة الشروق
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النقل تنشر فيديو مراحل تحديث عربات القطار الأسباني قبل عودته للعمل

ميساء فهمي
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 11:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 11:57 م
نشرت وزارة النقل فيديو يوضح خطوات تطوير وإعادة تأهيل والتحديث الكامل لعربات القطار الأسباني، والذي تنفذه هيئة السكة الحديد منذ أشهر.

وأعلن وزير النقل، في تصريحات صحفية له سابقا، عن إعادة تشغيل أول قطار أسباني تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل في ورش كوم أبو راضي ببني سويف المتخصصة في عمرة وإصلاح وتطوير جميع أنواع عربات السكك الحديدية، وذلك قبل عيد الفطر المبارك، على أن يتوالى تأهيل باقي القطارات الاسباني تباعا طبقا لخطة التشغيل.

وأشار الفيديو، الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء، إلى مراحل تحديث عربات السكة الحديد وتغيير الكراسي وتجديد كافة دواخل العربة من أرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز.



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