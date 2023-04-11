وزيرالخارجية العراقي يبحث مع البنك الدولي المشاريع الممولة في بلاده

بحث وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء العراق فؤاد حسين، اليوم الاثنين مع ممثل البنك الدولي في بغداد ريتشارد عبد النور، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في العراق ونسب انجازها والمعوقات التي تقف حائلا في تنفيذها.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،إن "الطرفين تباحثا بشأن المشاريع التي يمولها البنك الدولي في العراق ونسب انجازها والمعوقات التي تقف حائلا في تنفيذها."

وتابع أنه "بعد سؤال الوزير عن مشاريع البنك الدولي المنفذة في العراق ، أجاب ريتشارد، بأن هناك مشاريع عدة ينفذها البنك الدولي في العراق ويكون تنفيذها بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية وتنصب المشاريع في البنى التحتية خاصة في المناطق التي تعرضت لعمليات حربية ضد الارهاب، إذ رصد البنك الدولي مشروع التنمية المجتمعية بمبلغ 300 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في جميع المحافظات مما ينعكس ايجابا على المجتمعات المحلية".

وتابع: " كما خصص مبلغ 750 مليون دو لار لاعادة تأهيل الجسور والمشاريع الحيوية، صرف منها حوالي 400 ميلون دو ، إضافة إلى ذلك خصص البنك الدولي مبلغا وقدره 210 مليون دو لإعادة تأهيل مشروع مياه بغداد".

ومضى بالقول: "في ختام اللقاء، اثنى ريتشاد الوزير على حسن الاستقبال ، معربا عن تطلع البنك الدولي لزيادة اواصر التعاون في المستقبل خدمة للصالح العام، ومن جانبه فقد أكد الوزير على ضرورة تقوية الأواصر بين العراق والبنك الدولي لتنفيذ المشاريع الحيوية خدمة للصالح العام والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع.