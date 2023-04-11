انطلاق الدورة الرمضانية لمهرجان رمضانك أحلى بإدارة شباب المنيا

أكد مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن إدارة شباب المنيا شهدت

اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى أيام الدورة الرمضانية لمهرجان رمضانك.

يأتي ذلك بحضور علاء الدين علي عبدالعظيم، مدير إدارة شباب المنيا، محمد شريف، وكيل الإدارة، والدكتور توني عبدالله توني، رئيس قسم الرياضة بالإدارة، محمد عبدالمحسن، رئيس قسم الشباب بالإدارة، وعز شادي، أخصائي رياضي الإدارة.

وتمت مباريات قطاع شرق بملعب مركز شباب أبو فليو، حيث صعد للدور قبل النهائي للقطاعات مركز شباب زاوية سلطان، وذلك بعد الفوز على مركز شباب أبو فليو بنتيجة 3-2.

وانطلقت مباريات الدورة بفوز مركز شباب أبو فليو على مركز شباب نزلة عبيد في أولى مبارياتها بالفوز 2-1 ليلاقي في الدور الذي يليه مركز شباب سوادة، وانتهى لصالح أبو فليو 3-1.

وفي قطاع شمال، تمت المباريات على ملعب مركز شباب دماريس، حيث فاز مركز شباب دماريس على مركز شباب دمشير 2-0 ليصعد دماريس للدور قبل النهائي للقطاعات.

وشهدت المباريات الجدية والندية والإثارة والمنافسة الشريفة والروح الرياضية بين جموع المشاركين.