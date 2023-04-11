سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يزخر التراث العربي بالكثير من القصص والحكايات المليئة بالحكمة والعبرة وأحيانا الفكاهة، والتي أصبحت موروثا ثقافيا في بعض بلداننا رغم اختلاف الزمن وتطور الحياة.

في سلسلة "قصص من التراث" وعلى مدار شهر رمضان الكريم، تقدم لكم "الشروق" قصصا وحكايات تحمل الموروثات الثقافية للدول العربية، تتنوع بين الحكمة والعبرة والقصص الفكاهية.

• جحا والحفار.. من كتاب «نوادر جحا الكبرى» للروائي والمترجم المصري خليل حنا تادرس

في يوم من الأيام مات جار لجحا، فأرسل جحا إلى الحفار ليحفر له القبر، فجرى بين جحا والحفار جدال في أجرة الحفر.

فمضى جحا إلى السوق واشترى خشبة بدرهمين، وجاء، فسأله جيرانه عن الحفار فقال: إن الحفار لا يحفر بأقل من خمسة دراهم، فقد اشتريت هذه الخشبة بدرهمين، لنصلب الجار عليها ونوفر ثلاثة دراهم.

وتابع جحا: وهكذا يستريح من ضغطة القبر ومساءلة منكر ونكير.

فصاحوا عليه، وبعثوا إلى حفار آخر ليحفر قبر الجار.

فقال: والله هكذا.. ما بقي أحد يستمع لنصيحة أحدًا.

اقرأ أيضا: قصص من التراث (19).. جحا والخمر والحمار