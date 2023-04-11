فرنسا: فرق الإنقاذ تعثر على جثة سادسة أسفل أنقاض المبنى المنهار في مرسيليا

انتشلت فرق الإنقاذ جثة سادسة من أسفل أنقاض مبنى منهار في مدينة مارسيليا الساحلية بجنوب فرنسا، حسبما قال رجال الإطفاء مساء اليوم الاثنين.

وتواصلت جهود البحث عن الضحايا مساء الاثنين. وكان حريق مشتعل أسفل الأنقاض يعرقل في البداية عمليات الإنقاذ، إلا أن رجال الإطفاء أوضحوا أنه لم يعد يمثل مشكلة.

وفي وقت سابق، تم العثور على أربع جثث تحت أنقاض المبنى. ولم ترد معلومات إضافية بشأن المتوفين. وكان ثمانية سكان في عداد المفقودين منذ انهيار المبنى.

وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وقال مكتب المدعي العام إن رجلا كان يعتقد أنه من بين المفقودين تواصل مع أقاربه.

وكان المبنى المؤلف من أربعة طوابق قد انهار في المدينة الواقعة بجنوب فرنسا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد. وقد انهارت أجزاء من منزلين مجاورين .

وتعتقد السلطات أنه من المرجح أن يكون انفجار هو سبب انهيار المبنى. وقد أصيب خمسة أشخاص من مباني مجاورة في الحادث. وتم إخلاء أكثر من 30 منزلا كإجراء احترازي.

ولم يتضح مع ذلك سبب الحادث، حيث أن المباني ليست في حالة سيئة.

وقال عمدة مارسيليا بينو بايان صباح اليوم إنه" طالما كان هناك أمل في العثور على أحياء، لن نتوقف". وكان قد قال مساء أمس الأحد إن أمل العثور على أحياء أسفل الأنقاض ضئيلة.

ويواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث بحذر لضمان أن أي ماء أو رغوة تستخدم لإطفاء الحريق لا تضر بالأشخاص الذين ربما لا يزالون على قيد الحياة تحت الأنقاض.

كما تسبب الحريق في مشاكل لكلاب الإنقاذ المنتشرة، حيث عجزت عن تحديد مكان الضحايا المدفونين بسبب رائحة الدخان ودرجات الحرارة المرتفعة.