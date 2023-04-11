علقت الفنانة ريهام عبدالغفور، على تصريحاتها السابقة والتي قالت فيها إنها ستعذر زوجها لو خانها؛ بسبب تقصيرها أو انشغالها عنه.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء: «مش كل مرة حد بيخون لازم أسن السكينة، لإن في مرات حقيقي بيكون في تقصير من الستات للأسف، ده مش مبرر لكن هو مش ملاك، ممكن يكون في ضعف إنساني».



وبسؤالها هل ستخون الرجل لو قصر في حقها، أجابت: «خلينا نتفق إن الرجالة غير الستات والمجتمع واضع الرجالة غير الستات، في ستات بتخون، الخيانة جريمة وغلط لكني محبش أحكم على الحاجات من برا».



ولفتت إلى أنها لا تحب الحكم على تجارب الآخرين، لأنها لا تعلم كيف ستتصرف إذا خاضتها، مشيرة إلى أن كل شخص لديه مجموعة من المبادئ والأخلاق التي يسير وفقًا لها.



وأشارت إلى أن «الشخص قد يبدو حكيمًا من الخارج، لكن تصرفه يصبح مختلفًا عندما يوضع في مواقف يظن أنه أكبر منها»، مضيفة عن إمكانية مسامحتها في الخيانة: «لو حسيت بالندم من ناحيته والتقصير من ناحيتي وارد، لكن أنا واثقة في نفسي كزوجة إني لست مقصرة».





