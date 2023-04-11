مركز مطاي بالمنيا يواصل أعمال النظافة والتشجير بالطرق الرئيسية

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس المركز، أنه يجري استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بالطرق الرئيسية والقري التابعة للمركز.



وأضاف "فايز"، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة كل القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لفئات المواطنين كافة.