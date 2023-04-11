رياح ترابية تجتاح المنيا وحملة لقص وتهذيب الأشجار

تشهد محافظة المنيا، منذ مساء أمس، هبوب رياح باردة محملة بالأتربة والرمال الصفراء على مختلف المدن والقرى، ما دفع الأجهزة التنفيذية ومرفق الإسعاف والمرور إعلان حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث طرق أو سقوط أعمدة وأسلاك كهرباء.



وكشفت غرفة عمليات محافظة المنيا، صدور تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية برفع حالة الطوارئ، ومتابعة الطرق المحاطة بالأشجار، تحسبا لسقوط أشجار وأسلاك الأعمدة الكهربائية.



وفي سياق متصل، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة لقص وتهذيب الأشجار بأحياء المدينة المختلفة، للتعامل مع الرياح، وعدم تعرض الأشجار الكبيرة للسقوط، وكذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المدينة المختلفة، وذلك بحضور الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز.



وأشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إلى أن الغطاء النباتي يلعب دورا مهما في التوازن البيئي الطبيعي، لذلك تعمد جميع الأجهزة التنفيذية للاهتمام بالأشجار في كل الطرق، خاصة وأنها تضفي طابعا جماليا على الطرق، مؤكدا أنه يتم تنفيذ أعمال تهذيب وقص للأشجار والاهتمام بها بشكل دوري، وخاصة مع تغيير الفصول على مدار السنة.



ومن جانبه تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الحالة العامة بمدن وقرى المحافظة وتوابع التقلبات المناخية، مشددا على المتابعة المستمرة كل ساعة تحسبا لسقوط أشجار أو أعمدة إنارة.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة على محافظة المنيا ومحافظات شمال الصعيد اليوم الثلاثاء: ٢٥-١٤ درجة مئوية، والأربعاء ٢٣-١٢درجه، والخميس ٢٤-١٢درجة .