 مصطفي شوبير يهدى التتويج بالكأس لجماهير الأهلي - بوابة الشروق
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مصطفي شوبير يهدى التتويج بالكأس لجماهير الأهلي

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:24 ص

وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة لجمهور الأهلي ولاعبي الفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر في نسختها موسم 2021-2022. 

وحرص شوبير على توجيه الشكر إلى جماهير الأهلي الداعمة دائمًا للفريق في كل المناسبات، واعدًا باستمرار اللاعبين في السعي لمزيد من حصد البطولات لأجل هذه الجماهير التي نهديها اللقب.

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، ليتوج الفريق بلقب كأس مصر للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه.


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