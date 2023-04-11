الرئيس الألماني يعتزم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

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يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة التي ستقام في لندن في السادس من مايو المقبل.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي والسفارة الألمانية في لندن اليوم الثلاثاء.

كان الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا قاما في نهاية مارس بزيارة رسمية لألمانيا استغرقت ثلاثة أيام.

وخلال الزيارة، أكد تشارلز وشتاينماير على الترابط العميق بين البلدين.

يذكر أن تشارلز وشتاينماير تربطهما علاقة قوية على المستوى الشخصي.

وكان شتاينماير شارك في مراسم دفن الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، والدة تشارلز، في سبتمبر الماضي.