خالد عبدالفتاح : سعيد بتحقيق أول بطولة مع الأهلي

أكد خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بتحقيق أول لقب له مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه منذ انضمامه للفريق وهو يعلم أنه سيفوز بثلاثة أو أربعة ألقاب على الأقل في مواسمه الأولى مع الفريق، ويأمل في المزيد.

وقدم عبد الفتاح التهنئة إلى جماهير الأهلي التي وصفها بأنها اللاعب رقم 1، والمحرك الأساسي للفريق، بفضل مساندتهم ودعمهم الدائم للاعبين.

وقال خالد عبد الفتاح إنه يفخر بثقة جماهير الأهلي بقدراته، مؤكدًا أن هذا الشعور يمنحه دفعة قوية وانطلاقة حقيقية نحو تقديم أفضل مستوياته ليكون عند حسن ظنهم باستمرار، ويدفع أيضًا لاعبي الفريق إلى المنافسة بقوة على كل البطولات.