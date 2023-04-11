حلت الفنانة رنا رئيس، ضيفة على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند»، المذاع على قناة «mbc مصر»، وذلك خلال الحلقة التي عُرضت مساء اليوم الثلاثاء.



وقالت «رئيس» إن تمثيلها إلى جوار الفنان ماجد الكدواني بمسلسل «موضوع عائلي» أفضل ما حدث لها في حياتها، مشيرة إلى أنه كان قريبًا إلى قلبها.



وأضافت: «العمل مع ماجد الكدواني أحلى حاجة حصلت لي في حياتي، هو أقرب حد لقلبي وبالنسبة لي أب، والكواليس معاه حلوة أوي».



وأشارت إلى أنها تعلمت العديد من الأمور من الفنان يحيى الفخراني، معربة عن سعادته بالتعاون مع الفنان ياسر جلال في مسلسل «ضل راجل»، الذي وصفته بأنه من أقرب المسلسلات لقلبها.



برنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.



وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.